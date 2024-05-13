Власти рассказали, как многодетные смогут воспользоваться бесплатным проездом

Бесплатным проездом на межмуниципальных маршрутах общественного транспорта в Калининградской области смогут пользоваться дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях. Родителям льгота не полагается. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство социальной политики в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



«Основанием для бесплатного проезда на межмуниципальных маршрутах для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, станет удостоверение многодетной семьи. Бесплатный проезд полагается школьникам из многодетных семей, проживающих на территории Калининградской области, — сообщили в министерстве соцполитики. — Сейчас в регионе разрабатывается соответствующий порядок. Предполагается, что ребенок будет пользоваться льготой по специальной карте, получаемой на основании удостоверения многодетной семьи. Бесплатный проезд родителям в многодетных семьях не предусмотрен».

В пресс-службе пообещали позже опубликовать подробный порядок получения этой меры поддержки на сайте регионального правительства.