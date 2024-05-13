Уголовное дело об избиении калининградского фельдшера передали в суд

Уголовное дело об избиении калининградского фельдшера передали в суд
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура направила в суд уголовное дело об избиении фельдшера скорой помощи в Калининграде в феврале этого года. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор Ленинградского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего калининградца, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

«По версии следствия, 19 февраля 2024 года около дома по ул. Баженова в Калининграде обвиняемый подошел к автомобилю бригады скорой медицинской помощи, прибывшей в связи с поступившим вызовом, открыл дверь и кинул в салон коробку конфет и упаковку корма для животных, — сообщает пресс-служба. — После этого мужчина ударил кулаком по лицу фельдшера скорой помощи, а когда он стал выходить из автомобиля, нанес ему еще один удар по голове. В результате этого у потерпевшего диагностированы травмы, повлекшие причинение легкого вреда здоровью».

Свою вину нападавший признал частично и пояснил, что «ранее у него произошел конфликт с супругой, и он полагал, что женщина находится в указанном автомобиле».

Напомним, что уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в конце февраля этого года.

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