Уголовное дело об избиении калининградского фельдшера передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об избиении фельдшера скорой помощи в Калининграде в феврале этого года. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор Ленинградского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего калининградца, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.



«По версии следствия, 19 февраля 2024 года около дома по ул. Баженова в Калининграде обвиняемый подошел к автомобилю бригады скорой медицинской помощи, прибывшей в связи с поступившим вызовом, открыл дверь и кинул в салон коробку конфет и упаковку корма для животных, — сообщает пресс-служба. — После этого мужчина ударил кулаком по лицу фельдшера скорой помощи, а когда он стал выходить из автомобиля, нанес ему еще один удар по голове. В результате этого у потерпевшего диагностированы травмы, повлекшие причинение легкого вреда здоровью».

Свою вину нападавший признал частично и пояснил, что «ранее у него произошел конфликт с супругой, и он полагал, что женщина находится в указанном автомобиле».