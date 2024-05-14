Горвласти решили давать детям участников СВО бесплатное горячее питание

В калининградских школах дети участников СВО будут получать бесплатное горячее питание. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ предусматривает питание для школьников с 5 по 11 классы, чьи родители или законные представители на данный момент принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, погибли при выполнении боевых задач или вследствие ранения, являются инвалидами или ветеранами боевых действий, получили увечье при исполнении обязанностей военной службы или вступили в «созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации». Согласно постановлению, детей перечисленных участников СВО будут 1 раз в день кормить горячим питанием во время посещения школ. Для того чтобы обучающийся мог получить льготу, его родители должны подать заявление с приложением необходимых документов. Мера действует до 31 декабря 2024 года.

В декабре родители калининградских школьников рассказали «Новому Калининграду» на отсутствие бесплатного питания для детей военнослужащих в общеобразовательных организациях. Глава городской администрации Елена Дятлова заявила, что это было связано с отсутствием финансирования со стороны регионального правительства. По данным городских властей, в Калининграде бесплатное питание в учебном сезоне 2023/2024 получают 31,7 тыс. школьников, из которых 28,2 тыс. — учащиеся младших классов.