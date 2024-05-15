Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Калининградской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом сообщает «Коммерсант» в среду, 15 мая.



Беспрозванных ранее занимал должность замглавы федерального Минпромторга. Ему 45 лет. С 2003 года он работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области — директором филиала компании. В 2012 году Беспрозванных пришёл в правительство Воронежской области на пост зампреда.

В 2016 году он перешёл в Минпромторг, где год проработал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Беспрозванных — выпускник «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Вечером 14 мая Владимир Путин своим указом назначил Антона Алиханова министром промышленности и торговли Российской Федерации. Алиханов стал губернатором Калининградской области в сентябре 2017 года. До этого почти год возглавлял область в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, а еще ранее, с сентября 2015 года, занимал пост вице-премьера областного правительства. Губернатором он был назначен после отставки Евгения Зиничева, став самым молодым главой региона в истории России.