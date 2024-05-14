«Под контролем варяга»: почему Алексея Беспрозванных отправили в Калининград

Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области в среду назначен 44-летний заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. Это кадровое решение стало довольно неожиданным. Региональные и федеральные телеграм-каналы называли до этого другую кандидатуру — вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалёва. Однако Пикалёв в итоге возглавил ФТС.



Опрошенные «Ведомостями» федеральные эксперты назвали назначение Беспрозванных предсказуемым решением с учетом его опыта работы в Минпромторге. «Калининградская область традиционно относится к „епархии“ Минпромторга. Соответственно, выстраивается преемственность, регион с назначением Беспрозванных остается в зоне влияния министерства. При этом Алиханов как глава Минпромторга в какой-то степени продолжит курировать регион, который хорошо знает», — полагает политолог Петр Быстров.

Политолог Илья Гращенков, комментируя «Ведомостям» это кадровое решение, отметил, что с 2022 года на фоне антироссийских санкций Минпромторг находится на «острие атаки»: «Это связано с вопросами импортозамещения, логистики. И эти проблемы в значительной мере актуальны для Калининградской области, которая оказалась фактически заблокированной».

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в своем телеграм-канале резюмировал, что «таким образом, регион остается за ГК „Ростех“». «„Ростех“ продолжает уверенно поставлять кадры для своего региона, который остается под контролем „варяга“ в силу стратегического положения. Отметим, что на уровне региона врио будет, как и прежде, ориентироваться на компанию „Автотор“ — ключевого налогоплательщика в регионе», — написал Минченко.





Стоит отметить еще одну связь региона с Минпромторгом, точнее, с его бывшим главой, а ныне первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Имеющая отношение к его семье компания «Раушен Хотел Ресорт» возводит на первой линии Светлогорска комплекс апарт-отелей и коммерческой недвижимости, а компания «Ланцет» — медицинский центр. В 2019 году компания получила променад, построенный за счет бюджета, без торгов, поскольку проект был признан масштабным, стройка в Светлогорске продолжается.

Фамилию Беспрозванных в регионе многие услышали впервые. Не знают его и опрошенные «Новым Калининградом» депутаты регионального Заксобрания.

«Я про него не думаю. Не знаю. Незнакомый человек, — сообщил глава регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Евгений Мишин в ответ на вопрос, что он думает о новом назначенце. — Представитель Минпромторга... Понятное дело, что в последние годы у нас такие представители и были. Видимо, это какая-то рокировка. Наверное, это видение лично главы государства. Только непонятно по выборам, что будет — мы пока не понимаем, как это будет происходить в этом году, не в этом году. Все-таки мне кажется, что этот вопрос еще открыт. А так да, в принципе, есть вероятность, что в июне мы назначим выборы и они пройдут единый день голосования».

Мишин рассказал, что ни разу нигде с Беспрозванных не пересекался, но есть информация, что «человек знаком с Калининградской областью», приезжал сюда с делегацией Минпромторга. «А в целом вообще ничего сказать не могу», — заключил глава регионального отделения ЛДПР.

Глава фракции «Партии пенсионеров за справедливость» в Заксобрании Владимир Вуколов предположил, что назначение Беспрозванных принесет региону плюсы. «Мне кажется, что он подготовленный в принципе. Так же как и Антон Андреевич [Алиханов], подготовленный в Министерстве соответствующем был. Он пришел на губернаторский пост в ранге руководителя департамента. А этот кандидат уже пришел с должности замминистра. Я считаю, что какая-то преемственность линии развития региона будет продолжаться, — отметил Вуколов. — Мне кажется, это люди, глядящие в одну сторону развития Калининградской области, с нормальной федеральной поддержкой. Я думаю, что для Калининградской области это плюсы большие. И плюс министр Антон Андреевич не бросит же регион, будет дальше его вести».

При этом версию о том, что в регион специально направили человека, который контролировал бы застройку первой линии Светлогорска компанией, имеющей отношение к семье Мантурова, депутат опроверг: «Для этого надо, что ли, обязательно прораба ставить здесь, который будет кирпичи считать? Я думаю, что это совсем уж мелочно было бы. Я считаю, что здесь просто преемственность. Антон Андреевич принимал свои шаги по согласованию, не самостоятельно. Он человек команды был, выходец из солидного министерства. На данный момент, я думаю, что для Калининграда это благо, продолжение той линии, чтобы мы не шарахались вправо-влево».

Депутат Заксобрания от КПРФ Евгений Ган также предположил, что Беспрозванных «не будет ломать то, что построено предшественником». «Думаю, у него есть опыт работы в администрации, он все-таки из министерства, работал по направлению развития промышленности и торговли, то есть, в принципе, в том же министерстве, с которого пришел к нам Алиханов. Другого я больше о нем, честно, ничего не знаю. И делать какие-то прогнозы, что ждет нашу область... Я думаю, что, наверное, он ломать не будет, то, что уже здесь создано предшественником», — сказал Евгений Ган.

Депутат высказал надежду, что новый врио понимает, какие проблемы надо будет решать. «Тем более все эти проблемы обозначены политологами, комментировавшими назначение Алиханова министром. Это и уровень жизни, и развитие промышленности, это и логистика Мы понимаем, что от Литвы мы можем ждать только ухудшения ситуации. Поэтому нам необходимо еще больше внимания уделять паромной переправе и увеличивать количество судов, — отметил Евгений Ган. — Но все эти проблемы зависят от того, как федеральный центр на это будет смотреть. Они вряд ли зависят от губернатора, который будет в Калининградской области. Будем надеяться, что и президент, и новое Правительство РФ понимают, насколько мы нуждаемся именно в поддержке федерального центра».





Начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков сообщил в среду журналистом, что новый врио губернатора пока до Калининграда не доехал. «Давайте дождемся его приезда и определимся», — ответил он на вопрос, планирует ли врио губернатора встречаться со СМИ. При этом Лысков предоставил комментарий патрона Беспрозванных — нового первого вице-премьера Дениса Мантурова, который заверил, что чиновник «досконально знает специфику Калининградской области в промышленном разрезе, а его профессиональный и ответственный подход к решению задач поможет вести системную работу по всем сферам жизни региона».

«Алексей Беспрозванных проявил себя как эффективный руководитель регионального блока в Минпромторге. Он был проводником важных для регионов инструментов реализации промышленной политики. Поддержка индустриальных парков, промтехнопарков, кластеров, промышленная ипотека и другие меры запускались и осуществлялись при его непосредственном участии, — отметил Мантуров. — В самое сложное время пандемии Алексей решал задачи обеспечения регионов необходимой антиковидной продукцией, вручную занимался расшивкой „узких мест“. А в последующие годы осуществлял взаимодействие с новыми регионами, курировал их интеграцию в экономику страны и налаживание производственной кооперации с предприятиями других субъектов».

Знаком с врио губернатора и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В среду в своем телеграм-канале он сообщил, что Алексей Беспрозванных — его «дорогой БРАТ и ДРУГ», а также опубликовал пост с фотографией, где они стоят вместе.

«Мы знакомы с Алексеем Сергеевичем уже много лет. Он неоднократно приезжал в Чеченскую Республику, будучи заместителем главы Минпромторга. Мы с Алексеем Сергеевичем всегда находились в тесном взаимодействии по всем профильным вопросам и всегда получали от него необходимую помощь и поддержку, — написал Кадыров. — Я могу со всей уверенностью охарактеризовать его настоящим профессионалом и человеком с государственным мышлением, для которого патриотизм и любовь к нашему Отечеству превыше всего. Он это неоднократно доказывал как своей эффективной работой в прежней должности, так и внося свой личный вклад в поддержку участников СВО. <...> Считаю, что в случае его избрания на пост губернатора Калининградскую область ждут большие позитивные перемены. Алексей Сергеевич имеет обширный опыт и все необходимые навыки для оправдания высокого доверия как со стороны главы нашего государства, так и жителей Калининградской области».

На дворе середина мая, до единого дня голосования — всего три с половиной месяца. Успеет ли проявить себя новый врио на своем посту без предварительной годовой PR-подготовки, которая была у Антона Алиханова? И захотят ли жители не самого просто региона России проголосовать за него на выборах? Вопросы с выборами губернатора действительно остаются открытыми.

Текст: Оксана Майтакова, фото: сайт правительства Калининградской области, телеграм-канал Рамзана Кадырова