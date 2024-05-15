Облвласти анонсировали поиск подрядчика на строительство улицы на Сельме

Правительство Калининградской области анонсировало поиск подрядчика на строительство улицы Горчакова. Информация размещена на сайте регионального центра торгов.
На эти цели выделено 62,9 млн рублей. Финансирование запланировано только в 2024 году. Новая дорога протянется от улицы Генерала Челнокова до улицы Согласия.Стоимость строительства улицы Горчакова в августе 2023 года оценивалась в 75 млн рублей, до этого власти были готовы выделить на неё до 95,7 млн рублей. Летом срок ввода в эксплуатацию новой дороги сдвинули на 2024 год.