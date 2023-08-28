Горвласти пересмотрели стоимость строительства улиц Мариенко и Горчакова

Городские власти пересмотрели первоначальную стоимость и сроки строительства улиц Мариенко и Горчакова. Соответствующие документы размещены на сайте горадминистрации.



Строительство улицы Мариенко теперь оценивается в 124,8 млн рублей. Ранее в документах значилась меньшая сумма - 78 млн рублей. Сроки реализации проекта продлены до 2024 года. Изначально построить улицу планировали к 2022.

Стоимость строительства улицы Горчакова пересмотрена в меньшую сторону. Теперь объём капитальных вложений составляет порядка 75 млн (было 95,7 млн). Срок ввода улицы в эксплуатацию смещён с 2023 на 2024 год.

Застройщиком обоих объектов выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Проекты новых улиц одобрила госэкспертиза.