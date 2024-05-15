Власти Калининграда выделяют почти 63 млн на строительство новой улицы на Сельме

Все новости по теме: Госзакупки

Власти анонсировали аукцион на строительство улицы Горчакова на Сельме. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На работы по объекту «Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде» предусмотрена максимальная сумма в 62 млн 941 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2024 год. Даты проведения аукциона пока неизвестны.

Напомним, в 2016 году именем российского дипломата Александра Горчакова хотели назвать  улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter