Власти Калининграда выделяют почти 63 млн на строительство новой улицы на Сельме

Власти анонсировали аукцион на строительство улицы Горчакова на Сельме. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На работы по объекту «Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде» предусмотрена максимальная сумма в 62 млн 941 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2024 год. Даты проведения аукциона пока неизвестны.

Напомним, в 2016 году именем российского дипломата Александра Горчакова хотели назвать улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу.