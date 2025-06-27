Власти ищут подрядчика для строительства улицы Горчакова на Сельме за 70 млн

На строительство улицы Горчакова (от улицы Генерала Челнокова до улицы Согласия) выделили 70 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, длина улицы составит 500 м, на ней расположится две полосы движения по 3 метра каждая. Ширина тротуаров — от 2,25 м до 3,25 м, ширина велодорожки — от 2 до 3 м.

Аукцион на строительство улицы Горчакова власти анонсировали в 2024 году. Тогда, по информации сайта центра торгов, на работы планировалось выделить 62 млн 941 тыс. руб.

Напомним, в 2016 году именем российского дипломата Александра Горчакова хотели назвать улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу.