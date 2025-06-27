Власти ищут подрядчика для строительства улицы Горчакова на Сельме за 70 млн

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На строительство улицы Горчакова (от улицы Генерала Челнокова до улицы Согласия) выделили 70 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, длина улицы составит 500 м, на ней расположится две полосы движения по 3 метра каждая. Ширина тротуаров — от 2,25 м до 3,25 м, ширина велодорожки — от 2 до 3 м.

Аукцион на строительство улицы Горчакова власти анонсировали в 2024 году. Тогда, по информации сайта центра торгов, на работы планировалось выделить 62 млн 941 тыс. руб.

Напомним, в 2016 году именем российского дипломата Александра Горчакова хотели назвать улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу.


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