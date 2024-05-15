В Калининграде 19 мая планируют закрыть движение на Острове из-за полумарафона

19 мая на время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет закрыто движение транспорта на Октябрьском острове и прилегающих улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

В воскресенье, 19 мая, с 7 до 14 часов для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» закрывается движение транспорта на улицах:

— Триумфальная аллея на участке от ул. Героя России Р. Филиппова до Парадной набережной;

— Парадная набережная на участке от Триумфальной аллеи до ул. Октябрьской;

— ул. Октябрьская на участке от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

— 2-я эстакада от ул. Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;

— спуск со 2-й эстакады на Парадную набережную;

— Аллея Чемпионов на всем протяжении;

— Восточная эстакада от Аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

— ул. Ялтинская на участке в районе пересечения с Восточной эстакадой;

— наб. Ген. Карбышева на участке от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

— ул. Ген. Павлова на участке от Солнечного бульвара до наб. Ген. Карбышева.

Автобусные маршруты №№ 21, 40 пойдут по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусные маршруты №№ 9, 92, 94 — по ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусный маршрут № 72 — по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, ул. Багратиона и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусный маршрут № 39 по ул. 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на о. Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусные маршруты №№ 9, 92, 94 — по ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. 9 Апреля и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Трамвайные маршруты № 5 и 3 — по ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, Ленинскому проспекту и далее в обратном направлении по существующей схеме движения.