Погода в Калининграде 16 мая

В четверг, 16 мая, в Калининградской области ожидается тёплая малооблачная погода без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, днём воздух прогреется до +20°С, на ночь прогнозируется +8°С. Ветер — северо-западный, со слабыми порывами до 5 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что на востоке региона температура воздуха днём достигнет 21°С, на балтийском побережье ожидаются 17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в столице области ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до 20°С.

Телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что «до конца этой недели на регион будет влиять умеренная стационарная воздушная масса в зоне антициклона над севером Европы. За счет солнечного прогрева дневные температуры по области будут достигать +20...+23°C (местами до +24...+25°C)».

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