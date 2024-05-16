Погода в Калининграде 16 мая

В четверг, 16 мая, в Калининградской области ожидается тёплая малооблачная погода без осадков. Как сообщает Гидрометцентр России, днём воздух прогреется до +20°С, на ночь прогнозируется +8°С. Ветер — северо-западный, со слабыми порывами до 5 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что на востоке региона температура воздуха днём достигнет 21°С, на балтийском побережье ожидаются 17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в столице области ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до 20°С.