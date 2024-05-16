Власти: диплом бакалавра не потеряет своей ценности в новой системе образования

Диплом бакалавра не потеряет свою ценность после перехода на отечественную систему обучения. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, его слова приводит ТАСС.



«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», — сказал чиновник.



В новой системе российского образования с 2025 года исключат понятие «бакалавриат». Обучение в вузах будет подразумевать получение базового и специализированного высшего образования. В мае 2023 года стало известно, что БФУ им. Канта примет участие в пилотном проекте по внедрению новых программ в образовательный процесс.

