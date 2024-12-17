Минобр РФ обещает «активные действия по переходу на новую модель образования»

2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования в российских вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании с ректорами российских университетов, пишет ТАСС.

«Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, — усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность», — заявил глава ведомства.

По его словам, после завершения 2024-2025 учебного года в 50 вузах будут внимательно проанализированы итоги пилотного проекта по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин, чтобы успешный опыт распространять на все остальные университеты.

Как напоминает информагентство, в мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.