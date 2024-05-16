В Гвардейском районе на федеральной дороге из-за аварии перекрыто движение

У посёлка Талпаки в Гвардейском районе из-за ДТП на федеральной трассе перекрыто движение в стороны Калининграда и Черняховска. Об этом сообщил очевидец.

«Столкнулись там, я так понимаю, фура с ещё одной фурой. <...> В итоге, короче, теперь не проехать, но есть альтернативная дорога по полю в районе посёлка Орехово, кругом можно было бы преодолеть этот участочек», — рассказывает собеседник «Нового Калининграда. Он отмечает, что при подъезде к Талпакам видел, как мимо проезжали машины скорой помощи и реанимации. Куда конкретно неслись машины, очевидец не определил.

По его сообщениям, водители съезжают на объездную полевую дорогу. В результате большого потока на ней тоже образовалась пробка. Ситуацию ухудшает пыль, поднимаемая автомобилями с земли.

«Мы встряли здесь в ещё одну пробку. Там, на трассе хотя бы нет пыли, а здесь просто <...> жуть. Разъехаться не могут, в итоге, короче, стоим ещё и здесь», — дополнил собеседник. В сервисе «Яндекс. Карты» пользователи отмечают, что движение перекрыто по правому и левому ряду.



