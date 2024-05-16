Специалисты МЧС взорвали 78 бомб, найденных на карьере в Черняховском районе (видео)

78 авиабомб были обнаружены в Черняховском районе. Опасную находку вывезли и уничтожили специалисты МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли на песчаном карьере в поселке Ново-Каменское. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России вывезли и уничтожили все авиабомбы на спецполигоне.

Всего с начала 2024 года в Калининградской области вывезено для уничтожения 7 689 взрывоопасных предметов, в том числе 87 авиабомб.