Жители Приморья пожаловались на движение фур к стройке в Филинской бухте

Фото предоставлено жителями Приморья
Жители поселка Приморье Светлогорского городского округа рассказали «Новому Калининграду» о возможной угрозе безопасности и разрушении инфраструктуры из-за движения большегрузной техники, задействованной при строительстве детского круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в районе Филинской бухты.

Речь идет о транзите строительного транспорта через жилую часть поселка — по улицам Артиллерийской и Флотской. Как утверждают жители, грузовые автомобили массой более 10 тонн ежедневно едут на строительную площадку непосредственно под окнами домов, несмотря на установленный дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». По их словам, транзит большегрузов приводит к разрушению дорожного покрытия, повышенному уровню шума и вибрационному воздействию на жилые дома. Кроме того, по данным заявителей, существует риск повреждения здания кирхи 1913 года на ул. Артиллерийской, 9, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.

Жители утверждают, что обращения по поводу транзита тяжелой техники направлялись в различные инстанции на протяжении как минимум двух лет. В распоряжении редакции имеются копии ответов, поступивших из регионального министерства строительства и ЖКХ, министерства развития инфраструктуры Калининградской области, администрации Светлогорского городского округа и управления Госавтоинспекции. Однако, как отметили собеседники «Нового Калининграда», транзит продолжается.

«Новый Калининград» направил запрос в правительство области.

Напомним, два года назад жители Приморья уже обращались в редакцию «Нового Калининграда» с той же проблемой, тогда сообщалось, что в ГИБДД в курсе происходящего и знают о нарушениях со стороны большегрузов.

Позже в региональном УМВД пояснили, что дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», установленный в районе поселка Приморье, «не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятие, находящееся в обозначенной зоне». Поскольку в Приморье ведется строительство объекта федерального значения (детского центра в Филинской бухте — прим. «Нового Калининграда»), «проезд большегрузных транспортных средств, осуществляющих строительство данного объекта, дорожным знаком 3.4 не запрещается», подчеркнули в УМВД.

