Начальная цена — один рубль: в Светлогорске выставили на торги виллу «Зор»

Начальная цена — один рубль: в Светлогорске выставили на торги виллу «Зор»
Фото сайта ГИС «Торги»
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Объект культурного наследия «Вилла Зор» выставлен на продажу. Информация размещена на электронной площадке ГИС «Торги». 

Согласно опубликованным данным, решение о продаже виллы «Зор» , расположенной в Светлогорске по адресу: проезд Заречный, д. 5, было принято администрацией муниципалитета. Нежилое здание общей площадью 157,6 кв.м с кадастровой стоимостью 12 422 898,8 руб. внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Состояние виллы оценивается как «неудовлетворительное». Начальная цена лота — один рубль, при этом шаг конкурса определен в размере 372 686,96 руб. Новому собственнику необходимо будет обеспечить сохранность виллы. 

Напомним, вилла «Зор» построена, предположительно, в 1904-1906 годах. Это двухэтажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. В довоенные годы вилла принадлежала инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества благоустройства Раушена Лухту. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный дом. Сейчас оно пустует. В 2011 году вилла получила статус выявленного объекта культурного наследия.

В 2020 году неизвестные начали разбирать старинное здание на кирпич. Региональная служба охраны объектов культурного наследия тогда обратилась в полицию.

О планах выставить виллу «Зор» на торги глава местной администрации Владимир Бондаренко впервые объявил в августе 2022 года. В мае 2023 года сити-менеджер вновь заявил, что здание хотят продать с аукциона. По словам Бондаренко, охранную зону для виллы рассчитывали установить еще до конца весны.

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