Виллу Зор в Светлогорске выкупает гендиректор «Грюнвальд-СПА» (фото)

Виллу Зор в Светлогорске выкупает генеральный директор компании «Грюнвальд-СПА» и владелец завода полуприцепов Алексей Драч. Он увеличил стоимость лота на торгах до 7 081 053 рублей. Соответствующая информация размещена на электронной площадке ГИС «Торги».



Заявку на участие в аукционе также подавала самарская компания «Лаату», но её не допустили к торгам в связи с тем, что в установленный срок не было подтверждено поступление на счёт задатка.

Решение о продаже виллы «Зор» , расположенной в Светлогорске по адресу: проезд Заречный, д. 5, было принято администрацией муниципалитета. Нежилое здание общей площадью 157,6 кв.м с кадастровой стоимостью 12 422 898,8 руб. внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Состояние виллы оценивается как «неудовлетворительное». Начальная цена лота составляла один рубль, при этом шаг конкурса был определён в размере 372 686,96 руб. Новому собственнику необходимо будет обеспечить сохранность объекта.

Вилла «Зор» построена, предположительно, в 1904-1906 годах. Это двухэтажное здание с подвалом, чердаком и мансардой. В довоенные годы вилла принадлежала инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества благоустройства Раушена Лухту. До 2016 года здание использовалось как многоквартирный дом. Сейчас оно пустует. В 2011 году вилла получила статус выявленного объекта культурного наследия.

В 2020 году неизвестные начали разбирать старинное здание на кирпич. Региональная служба охраны объектов культурного наследия тогда обратилась в полицию.

О планах выставить виллу «Зор» на торги глава местной администрации Владимир Бондаренко впервые объявил в августе 2022 года. В мае 2023 года сити-менеджер вновь заявил, что здание хотят продать с аукциона.

Компания «Грюнвальд-СПА», которой руководит Алексей Драч, занимается перестройкой исторических вилл «Горный замок» и «Лесной замок» в Светлогорске. Их планируют восстановить, соединить между собой новым зданием и использовать как гостиницу.