«Водоканал» ищет подрядчика для капремонта водопровода на Невского за 8 млн руб.

«Водоканал» ищет подрядчика для капремонта водопровода на Невского за 8 млн руб.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Областной «Водоканал» планирует отремонтировать участок водопроводной сети на ул. Невского за 8 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Согласно документации, исполнителю работ в течение девяноста дней предстоит выполнить капитальный ремонт 96 метров водопровода диаметром в 60 см. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,9 млн рублей. Подрядчика определят 3 июня.

Точный адрес на улице Невского, где проведут ремонт сети водоснабжения, не уточняется. В документах даётся только описание места: «Участок работ находится во внутриквартальной территории. Городские проезды со сложной ситуацией, с густой сетью подземных, наземных и надземных коммуникаций, с большим количеством газонов с деревьями, транспортное и пешеходное движение интенсивное. Плотность застройки составляет более 50% (застройка простой конфигурации)».

В апреле стало известно, что региональные власти выделили финансирование на строительство водовода в Балтийске. Трубы диаметром 16 см и длиной в 4 км проложат от Гвардейского бульвара до жилого района Мечниково.

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