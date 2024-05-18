«Водоканал» ищет подрядчика для капремонта водопровода на Невского за 8 млн руб.

Областной «Водоканал» планирует отремонтировать участок водопроводной сети на ул. Невского за 8 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.



Согласно документации, исполнителю работ в течение девяноста дней предстоит выполнить капитальный ремонт 96 метров водопровода диаметром в 60 см. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,9 млн рублей. Подрядчика определят 3 июня.

Точный адрес на улице Невского, где проведут ремонт сети водоснабжения, не уточняется. В документах даётся только описание места: «Участок работ находится во внутриквартальной территории. Городские проезды со сложной ситуацией, с густой сетью подземных, наземных и надземных коммуникаций, с большим количеством газонов с деревьями, транспортное и пешеходное движение интенсивное. Плотность застройки составляет более 50% (застройка простой конфигурации)».