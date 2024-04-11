Правительство региона выделяет деньги на строительство водовода в Балтийске

Правительство области предоставило субсидии Балтийскому округу на строительство водовода длиной в 4 км. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 10 апреля.

Согласно постановлению, регион выделяет муниципалитету почти 27,6 млн рублей при стоимости работ в 27,7 млн. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета составил 99,6%. На эти деньги в 2024 году планируется строительство водовода диаметром 16 см от Гвардейского бульвара до жилого района Мечниково.