Правительство региона выделяет деньги на строительство водовода в Балтийске

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Правительство области предоставило субсидии Балтийскому округу на строительство водовода длиной в 4 км. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 10 апреля.

Согласно постановлению, регион выделяет муниципалитету почти 27,6 млн рублей при стоимости работ в 27,7 млн. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета составил 99,6%. На эти деньги в 2024 году планируется строительство водовода диаметром 16 см от Гвардейского бульвара до жилого района Мечниково.

На сетях водопровода в Балтийске 28 июня 2023 произошла крупная авария. В начале июля к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». В город подвозили цистерны с чистой питьевой водой. Губернатор Антон Алиханов сообщил в эфире ГТРК «Калининград», что проблема Балтийска связана с необходимостью ремонта скважин водозабора. Из-за перебоев с водоснабжением в городе объявляли режим повышенной готовности.

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