Назначен новый руководитель Калининградской областной таможни (фото)

Назначен новый руководитель Калининградской областной таможни (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни
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С 20 мая исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни назначен генерал-майор таможенной службы Сергей Беляев. Предполагается, что он будет находиться в этом статусе до 19 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Беляев родился 20 ноября 1971 года в Казахстане. Он окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, в 1998 году — Российскую таможенную академию по специальности «таможенное дело». Начал службу в таможенных органах в 1993 году в должности старшего инспектора Тольяттинской таможни. С 2013 по 2016 годы был начальником таможенного поста АвтоВАЗ Самарской таможни.

С 2016 по 2018 годы Сергей Беляев был заместителем начальника Нижегородской таможни по экономической деятельности. В 2018 году был назначен на должность первого заместителя начальника Приволжской электронной таможни. С 5 июня 2020 года Сергей Беляев возглавлял Центральную электронную таможню Центрального таможенного управления.

Беляев сменил на посту исполняющего обязанности начальника Калининградской областной таможни полковника Дмитрия Макарова, который занимал эту должность с 19 марта 2024 года. Его полномочия должны были истечь 18 июня текущего года.

В начале марта свой пост покинул бывший начальник областной таможни Сергей Абросимов. Как поясняли в ведомстве, он ушел в отставку по выслуге лет. Абросимов возглавлял областную таможню с конца 2018 года.

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