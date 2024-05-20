Для виллы «Розенхоф» в Светлогорске установили охранную зону

Для виллы «Розенхоф» в Светлогорске установили охранную зону
Фото: сайт «Пруссия39»
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Служба госохраны памятников установила требования к градостроительным регламентам в границах территорий охранных зон объекта культурного наследия регионального значения «Вилла (архитектор Геринг)», известного как вилла «Розенхоф». Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

В границах территории объекта, расположенного на ул. Приморской, 11, запрещается строительство, в том числе, возведение нестационарных торговых объектов, за исключением их временного размещения во время культурно-массовых мероприятий. Кроме того, не допускается установка рекламных конструкций, глухих ограждений, самовольная вырубка деревьев и т.п. Рядом с горельефом можно размещать спортивные и детские площадки, в случае отсутствия необходимости вырубки зеленых насаждений.

Проект зон охраны прошел экспертизу в марте. Как было указано в документации, виллу «Розенхоф» построили в Раушене (Светлогорске) на Зееуферштрассе (ныне улица Приморская) примерно в 1928 году для архитектора Хуго (Гуго) Геринга по его личному проекту, «хотя в некоторых публикациях сообщается, что „заказчиком [дома] был некий Stallman“».

«Розенхоф» переводится с немецкого языка как «Розовый двор». Отмечается, что архитектор построил виллу «наоборот»: главный фасад обращен в сторону моря, а внутренний двор — в сторону дороги. В 1930-е годы от виллы была построена лестница для приватного спуска к морю, но в 90-х годах при обрушении участка береговой дюны большая часть ступеней была утрачена. Во время Второй мировой войны здание не пострадало. После использовалось в качестве жилого корпуса Центрального военного санатория. В данный момент в здании размещается корпус Светлогорского военного санатория. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла «Розенхоф» получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Общая площадь будущей охраняемой зоны должна составить 1,17 га.

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