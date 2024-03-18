Проект зон охраны виллы «Розенхоф» в Светлогорске прошел экспертизу

Проект зон охраны виллы «Розенхоф» начала 20 века в Светлогорске прошел историко-культурную экспертизу. Здание — один из корпусов военного санатория — находится на первой линии у моря Заключение специалистов опубликовано на сайте регионального правительства.



Как указано в документации, виллу «Розенхоф» построили в Раушене (Светлогорске) на Зееуферштрассе (ныне улица Приморская) примерно в 1928 года для архитектора Хуго (Гуго) Геринга по его личному проекту, «хотя в некоторых публикациях сообщается, что „заказчиком [дома] был некий Stallman“».

«Розенхоф» переводится с немецкого языка как «Розовый двор». Отмечается, что архитектор построил виллу «наоборот»: главный фасад обращен в сторону моря, а внутренний двор — в сторону дороги. В 1930-е годы от виллы была построена лестница для приватного спуска к морю, но в 90-х годах при обрушении участка береговой дюны большая часть ступеней была утрачена. Во время Второй мировой войны здание не пострадало. После использовалось в качестве жилого корпуса Центрального военного санатория. В данный момент в здании размещается корпус Светлогорского военного санатория. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла «Розенхоф» получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Проект зон охраны объекта культурного наследия виллы «Розенхоф», расположенной на ул. Приморской, 11, разработал в 2024 году ООО «Геоконтроль». Компания провела историко-культурные исследования, в том числе анализ градостроительной ситуации. Результаты ландшафтно-визуального анализа послужили основанием для предложений по установлению границ территорий зон охраны виллы. Как установила компания, общая площадь будущей охраняемой зоны должна составить 1,17 га.

Существующие границы территории и зоны охраны были утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 06.06.2013 № 386. Тогда вилла «Розенхоф» вошла в состав объединенной зоны охраны для трех объектов культурного наследия регионального значения, куда включен также «Дом охотничий» на улице Ленина, 31, и «Горельеф «Нимфа» на променаде. Указанная зона была разработана в 2008 году ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина». Как отмечается в экспертизе, этот проект отличался «большим количеством грубых ошибок»: «В том числе, при разработке проекта авторы ошибочно определили место расположения объекта культурного наследия регионального значения „Горельеф „Нимфа“ (скульптор Г. Брахерт, бронза)“ на схеме, в результате чего границы территории и охранная зона объекта культурного наследия была установлена в более чем 600 метрах от фактического расположения памятника истории и культуры». Поэтому было принято решение о подготовке трех отдельных проектов зон охраны объектов культурного наследия, для которых ранее была установлена объединенная зона охраны.

Проект зон охраны «Горельефа «Нимфа» скульптора Германа Бархерта 1938 года также прошел историко-культурную экспертизу.