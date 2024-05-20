Горвласти выделяют 50,5 млн рублей на ремонт площадки для складирования снега

Власти Калининграда выделяют 50,5 млн рублей на ремонт площадки для складирования снега на ул. Мусоргского, 74. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликован на сайте областного центра торгов.



Указанная территория принадлежит МБУ «Чистота». Средства выделены на 2024 год. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 по 28 мая 2024 года.

В марте 2024 года стало известно о том, что городские власти планируют выделить более 60 млн рублей на строительство первого в Калининграде снегоплавильного пункта. Его мощность оценивают в 1920 кубометров в сутки. Разработку документации планируют закончить в декабре 2024 года, начать работы — в марте 2025. На строительство выделяют четыре месяца.

В декабре 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала журналистам, что городские власти размышляют над приобретением снегоплавильной машины, чтобы не вывозить снег, а плавить его на месте, отправляя талую воду в ливневую канализацию. В 2022 году первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков сообщил, что от этого приобретения было решено отказаться.