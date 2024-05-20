Горвласти выделяют 50,5 млн рублей на ремонт площадки для складирования снега

Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Власти Калининграда выделяют 50,5 млн рублей на ремонт площадки для складирования снега на ул. Мусоргского, 74. Анонс тендера по выбору подрядчика опубликован на сайте областного центра торгов.

Указанная территория принадлежит МБУ «Чистота». Средства выделены на 2024 год. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 по 28 мая 2024 года.

В марте 2024 года стало известно о том, что городские власти планируют выделить более 60 млн рублей на строительство первого в Калининграде снегоплавильного пункта. Его мощность оценивают в 1920 кубометров в сутки. Разработку документации планируют закончить в декабре 2024 года, начать работы — в марте 2025. На строительство выделяют четыре месяца.

В декабре 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала журналистам, что городские власти размышляют над приобретением снегоплавильной машины, чтобы не вывозить снег, а плавить его на месте, отправляя талую воду в ливневую канализацию. В 2022 году первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков сообщил, что от этого приобретения было решено отказаться.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter