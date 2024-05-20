«Калининградтеплосеть» снова изменила график отключения горячей воды

«Калининградтеплосеть» изменила график отключения горячей воды в летний период. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале предприятия.



Изменения коснулись части Московского района — потребителей РТС «Южная» (АО «Калининградская генерирующая компания»). К указанной территории относятся ул. Зои Космодемьянской, Дзержинского, Генерала Павлова, Аллея Смелых и другие. Подачу горячей воды там планируют приостановить с 10 по 23 июля.

«Решение о переносе сроков отключения горячего водоснабжения принято в связи с необходимостью функционирования бассейнов и спортивных залов государственного автономного учреждения „Дирекции спортивных сооружений“ и возможности тренировок спортсменов пяти спортивных школ, их подготовки к всероссийский соревнованиям», — говорится в сообщении.

Отключать горячую воду в Калининграде начали с 15 мая. С полным графиком можно ознакомиться на сайте «Калининградтеплосети» в разделе «Отключения».