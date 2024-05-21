На участке трассы А-229 от Черняховска до Гусева вводятся временные ограничения

На участке трассы А-229 от Черняховска до Гусева вводятся временные ограничения
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В Калининградской области вводятся временные ограничения на участке трассы А-229 от Черняховска до Гусева. Подрядчик приступает к устройству слоев износа. Об этом информирует водителей пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В Калининградской области с 23 мая подрядная организация начнет работы по устройству слоев износа на участке федеральной автомобильной дороги А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой с 91-го по 120-й км. Это уже третий участок в составе данной дороги, где работы завершатся в текущем году. Общая протяженность участка составляет 28,475 км. В рамках контракта предстоит отфрезеровать 303 тыс. 894 кв. м. изношенного асфальтобетонного покрытия, уложить выравнивающий и верхний слои. По контракту работы должны быть завершены не позднее 15 августа», — уточняется в сообщении.

На период ремонта движение будет организовано по временной схеме в реверсивном режиме со светофорным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч. Водителей просят водителей соблюдать установленный скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными при движении в зоне проведения работ.

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