Дятлова: подрядчику Философского моста в Калининграде мешает нерест рыбы

Подрядчик приступит к работам по строительству Философского моста в третьей декаде июня, когда закончится нерест рыбы. Об этом во вторник, 21 мая, после оперативного совещания журналистам заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



Она отметила, что сейчас установлено ограничение работ на водных объектах, которое продлится до 20 июня.

«Есть заключенный контракт, сейчас мы не можем прийти в активную стадию работ, потому что [стоит] ограничение [строительства на] водных объектах по нересту рыбы. Государство заботится о рыбках очень сильно, и мы не можем вести активные работы по данному сооружению», — отметила сити-менеджер Калининграда. На данный момент ведутся подготовительные работы, такие как размещение заказа на изготовление каркаса моста и др. «То есть с 21 [июня] он [подрядчик] начнёт активные работы», — заключила Дятлова. Завершить строительство планируют летом 2025 года.

Строительством Философского моста займётся компания «Спецмост». Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключён контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.