Строительство Философского моста переносилось из-за отельеров и нереста рыбы (фото)

Строительство Философского моста, который будет соединять остров Канта с улицей Виктора Гюго, начнется уже на следующей неделе. Об этом и о причинах задержки начала строительства «Новому Калининграду» рассказал руководитель фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков.



«Согласно федеральному закону, до 22 июня шел нерест, и мы не могли ничего делать, — объяснил Буштаков. — Нерест закончился. Мы сейчас подготавливаем площадку, закрываем ее строительным забором (до конца недели должны закрыть), потом готовим проект техники и приступаем. Баржа строительная уже стоит».

Буштаков добавил, что строителям ранее была передана просьба от отельеров, в которой они просили не проводить шумные работы в пиковый турсезон.

«Для этого мы просто поменяли этапность. То есть основные работы мы начнем на острове Канта, а в сентябре придем к „Ластадие“. Мы начинаем завозить строительные материалы. Первое, что мы делаем, возводим домик управления разводкой моста на острове Канта. В сентябре начинаем бить опорную сваю, у нас опорная свая в воде».

Изображение: фонд «Благоустройство и взаимопомощь»

По словам Буштакова, со стороны гостиницы «Ластадие» будут только подготовительные работы, необходимые для приемки плоскости моста. Для этого будет укрепляться берег. Все необходимые археологические работы, по словам руководителя фонда, уже проведены.

Напомним, что ранее глава администрации Калининграда сообщала, что подрядчик приступит к работам по возведению Философского моста в третьей декаде июня.