В Калининграде заканчивают подготовку к купальному сезону

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В Калининграде заканчивается подготовка к купальному сезону, который традиционно стартует 1 июня. Речь об этом шла на оперативном совещании в горадминистрации 21 мая.

В среду, 22 мая, власти планируют установить на пляжах спасательные модули, информационные знаки и стенды с правилами поведения на воде, а также биотуалеты, контейнеры и баки для сбора мусора, кабинки для переодевания. На пляжах хотят развернуть семь спасательных постов, рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Яков Филатов.

Завершается работа по отбору кандидатов на должности сезонных матросов-спасателей, их приём и обучение. Работа проведена с руководством и студентами калининградских вузов, техникумов и колледжей. На всех постах организовано дежурство спасателей. Старшими назначены наиболее опытные из них.

«В апреле и мае в соответствии с планом было проведено водолазное обследование на водоёмах, разрешённых для купания, очистка их от мусора и опасных предметов. Также были проведены тактико-специальные учения со спасателями поисково-спасательной службы по отработке приёмов и способов спасения людей на воде. Завершена подготовка плавсредств для оборудования спасательных постов к эксплуатации», — отчитался Яков Филатов.

Из всех водоёмов на территории Калининграда местами отдыха, где разрешено купание, являются: Голубые озёра, Карповское и Пелавское озёра, Шенфлиз, а также карьер в районе СНТ «Мечта» в Прибрежном. Купаться разрешено только в местах, где оборудованы пляжи. Там проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, акарицидная обработка и дератизация, работы по очистке рекреационных зон и зон заплыва от тростника, камыша, бытового и иного мусора. Оборудованы места накопления коммунальных отходов. Заключены два договора на размещение на территории городского пляжа «Мечта» нестационарных сезонных объектов общественного питания. На Голубых озёрах и озере Пелавском будут функционировать адаптивные пляжи для людей с ограниченными возможностями здоровья. На шести пляжах хотят оборудовать места для купания детей.

Горвласти также планировали обустроить мангальную зону в районе Голубых озёр, но на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла порядка 225 тыс. рублей.

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