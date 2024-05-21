Ермак: в майские праздники регион посетило на 10% больше туристов, чем годом ранее

В майские праздники Калининградскую область посетили больше 70 тыс. туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее улучшив показатель аналогичного периода 2023 года на 10%. Об этом сообщил ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

«Турпоток в регион в период майских выходных достиг 70,7 тыс. человек, что совпало с нашими предварительными прогнозами — мы прогнозировали увеличение турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом, то есть до 70-71 тыс. человек», — сказал Ермак, уточнив, 2023-м с 29 апреля по 9 мая в области побывали около 64 тыс. человек, а в 2022 году в эти же дни — 57 тыс. человек.

По словам Ермака, загрузка отелей в этом году в майские выходные составляла в среднем 78%, а в некоторых достигала 100%, гости за период своего пребывания в регионе потратили более 1,2 млрд рублей.

«Большинство туристов в майские праздники приехали в Калининград традиционно из Москвы, Санкт-Петербурга. Также большой процент туристов представлял Казань, Екатеринбург. Калининградцы также обращались в туристический информационный центр с вопросами об отдыхе в регионе», — уточнил Ермак.

Напомним, ранее Андрей Ермак сообщил, что в Калининградской области в высокий сезон 2024 года ожидается 1,2 млн туристов — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

