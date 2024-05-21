Проект строительства ледового комплекса в Гурьевске одобрила госэкспертиза

Проект строительства крытого ледового комплекса в Гурьевске получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующее решение опубликовано на ГИС ЕГРЗ во вторник, 21 мая.

Заказчиком работ выступала администрация Гурьевского муниципального округа. На суд госэкспертизы были представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий. Разработкой занимались ООО «РЕМЭКСПО Ледовые Технологии», зарегистрированное в городе Щелково Московской области, а также калининградские АО «Западный проектно-изыскательский институт «ЗАПВОДПРОЕКТ» и ООО «Пожарный эксперт».

Напомним, 22 мая власти Гурьевска сообщили о планах построить два спорткомплекса — физкультурно-оздоровительный и ледовый, уточнив, что разработка проектов уже ведется. «Планируем в городе строить спортивные комплексы — ФОК и ледовый, их подрядчики уже проектируют. Когда закончим разработку проектов по объектам, документацию направим на госэкспертизу. После получения положительных заключений попросим правительство области выделить лимиты из областного и федерального бюджетов на возведение комплексов. Как только получим средства и заключим контракт с подрядчиком, будут известны точные сроки строительства», — отмечалось в сообщении.