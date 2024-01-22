Власти Гурьевска планируют построить в городе два спорткомплекса

В Гурьевске планируют построить два спорткомплекса — физкультурно-оздоровительный и ледовый, разработка проектов уже ведется. Об этом сообщили власти муниципалитета, отвечая на вопрос под постом на странице губернатора области Антона Алиханова «ВКонтакте».

Местная жительница поинтересовалась у главы региона, «есть ли какая-то информация по поводу строительства ледовой арены в Гурьевске», добавив, что «нужно развивать хоккей в Калининграде и области», поскольку «дети хотят заниматься любимым видом спорта».

На вопрос отреагировала администрация Гурьевского муниципального округа. «Планируем в городе строить спортивные комплексы — ФОК и ледовый, их подрядчики уже проектируют. Когда закончим разработку проектов по объектам, документацию направим на госэкспертизу. После получения положительных заключений попросим правительство области выделить лимиты из областного и федерального бюджетов на возведение комплексов. Как только получим средства и заключим контракт с подрядчиком, будут известны точные сроки строительства», — уточнили власти Гурьевска, пообещав разместить информацию о начале работ в СМИ и на своих официальных страницах в Сети.



