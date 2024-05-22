Барк «Крузенштерн» ушёл в первый рейс навигации 2024 года (фото)

Вечером во вторник учебный барк «Крузенштерн» вышел в свой первый рейс навигации 2024 года, на его борту проходят практику 140 курсантов из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, сообщается на сайте БГА.



Первый рейс парусника пройдёт по Балтийскому морю без захода в порты и продлится не менее месяца. За этот месяц будущие судоводители, механики, радисты и электромеханики закрепят в море навыки, которые уже успели отработать на судне, пока оно находилось в порту.

Ранее в БГА сообщили, что это будет первый морской поход парусника за последние четыре года, поскольку на барке проводились длительные ремонтные работы, связанных с заменой главных двигателей.