Барк «Крузенштерн» ушёл в первый рейс навигации 2024 года (фото)

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Вечером во вторник учебный барк «Крузенштерн» вышел в свой первый рейс навигации 2024 года, на его борту проходят практику 140 курсантов из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, сообщается на сайте БГА.

Первый рейс парусника пройдёт по Балтийскому морю без захода в порты и продлится не менее месяца. За этот месяц будущие судоводители, механики, радисты и электромеханики закрепят в море навыки, которые уже успели отработать на судне, пока оно находилось в порту.

Ранее в БГА сообщили, что это будет первый морской поход парусника за последние четыре года, поскольку на барке проводились длительные ремонтные работы, связанных с заменой главных двигателей.

 
Фото: Валерий Притченко, Анастасия Радюк, bgarf.ru

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