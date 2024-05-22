Минприроды не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро, ликвидировать неприятный запах позволит расчистка водоема. Об этом министерство сообщило в телеграм-канале «Нового Калининграда», комментируя одно из сообщений о возможных стоках в озеро.



Читатель телеграм-канала предположил, что к загрязнению водоема причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». «Несанкционированных выпусков в Верхнее озеро и в районе парка „Юность“ нет, инспектор обследовал водный объект неделю назад, — прокомментировало это сообщение министерство. — Запахи исходят от скопления донных отложений, расчистка устранит эту проблему».