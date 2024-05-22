Минприроды не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро, ликвидировать неприятный запах позволит расчистка водоема. Об этом министерство сообщило в телеграм-канале «Нового Калининграда», комментируя одно из сообщений о возможных стоках в озеро.
Читатель телеграм-канала предположил, что к загрязнению водоема причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». «Несанкционированных выпусков в Верхнее озеро и в районе парка „Юность“ нет, инспектор обследовал водный объект неделю назад, — прокомментировало это сообщение министерство. — Запахи исходят от скопления донных отложений, расчистка устранит эту проблему».Ранее областные власти объявили аукцион по выбору подрядчика, который займется очисткой двух участков северной части Верхнего озера. На эти цели предусмотрен 21,7 млн рублей. Исполнитель работ в срок до 28 ноября 2025 года должен будет ликвидировать последствия загрязнений водоёмов и улучшить их экологическое состояние, а также предотвратить истощение озера.