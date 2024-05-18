Власти выделили на очистку северной части Верхнего озера почти 22 млн рублей

Областные власти выделили 21,7 млн рублей на очистку двух участков в северной части Верхнего озера. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.



Общая протяжённость участков составляет 800 метров. Первый расположен между домами № 16В по улице Льва Толстого и № 29 по улице Верхнеозёрной. Второй тянется от впадения Ботанического ручья в озеро до Паркового моста. Исполнителя работ в срок до 28 ноября 2025 года обяжут ликвидировать последствия загрязнений водоёмов и улучшить их экологическое состояние, а также предотвратить истощение озера. Подрядчика определят 7 июня. Заказчиком работ выступает ГАУ КО «Экологический центр «ЕКАТ—Калининград», подведомственное региональному минприроды. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21,7 млн рублей.