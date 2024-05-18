Власти выделили на очистку северной части Верхнего озера почти 22 млн рублей

Власти выделили на очистку северной части Верхнего озера почти 22 млн рублей
Участки Верхнего озера, которые необходимо очистить. Фото: скриншот проектной документации

Областные власти выделили 21,7 млн рублей на очистку двух участков в северной части Верхнего озера. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Общая протяжённость участков составляет 800 метров. Первый расположен между домами № 16В по улице Льва Толстого и № 29 по улице Верхнеозёрной. Второй тянется от впадения Ботанического ручья в озеро до Паркового моста. Исполнителя работ в срок до 28 ноября 2025 года обяжут ликвидировать последствия загрязнений водоёмов и улучшить их экологическое состояние, а также предотвратить истощение озера. Подрядчика определят 7 июня. Заказчиком работ выступает ГАУ КО «Экологический центр «ЕКАТ—Калининград», подведомственное региональному минприроды. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21,7 млн рублей.

В феврале прокуратура провела проверку по информации о загрязнении Верхнего озера. В результате неё выяснилось, что акватория и прибрежная полоса водоёма вдоль улиц Верхнеозёрной, Достоевского, Тельмана, Береговой и Некрасова засорена покрышками, ветками, пластиковыми и другими отходами. Природоохранный прокурор внёс предсталвение главе администрации городского округа Елене Дятловой. По требованию прокуратуры в марте очистили также пруд Поплавок.

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