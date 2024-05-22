Власти сообщили об открытии реверсивного движения на ул. Суворова в Калининграде

В Калининграде официально открыли реверсивное движение на ул. Суворова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Реверсивное на Суворова открыли. С утра две полосы в центр; вечером две из центра; ночью на всех направлениях по одной полосе», — уточняет телеграм-канал мэрии.

Напомним, 17 мая стало известно, что на ул. Суворова планируют протестировать светофор реверсивного движения перед мостом. «Пока не убедимся, что всё функционирует без сбоев, средняя полоса будет закрыта. Если всё окажется нормально, то до конца следующей недели дорисуем разметку и в том районе заработает постоянная схема движения», — уточняла в конце прошлой недели горадминистрация.