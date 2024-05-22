Калининградцу, склонившему несовершеннолетнюю к наркотикам, назначили 6 лет колонии

Склонившего несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков мужчине назначили 6 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в среду, 22 мая.

Инцидент произошёл в июне 2022 года. 33-летний калининградец, находясь сначала в квартире у знакомого на ул. Киевской, а потом и в своём доме на ул. Октябрьской в течение дня склонял девушку 2008 года рождения к употреблению N-метилэфедрона и метадона. От передозировки веществами девушка скончалась. Мужчина вину не признал, заявив, что хоть и виделся с ней, но не употреблял наркотики вместе с несовершеннолетней.

Суд признал калининградца виновным и квалифицировал его действия по п. «а» ч. 3 ст. 230 и по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ, за что назначил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом мужчина оказался рецидивистом.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание Б., суд отнес наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, принятие мер к вызову на место происшествия скорой помощи. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений», — говорится в релизе Калининградского облсуда. Приговор не вступил в законную силу.