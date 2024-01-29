Калининградцу грозит срок за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков

32-летний калининградец обвиняется в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетней, повлекшем ее смерть. За день мужчина предложил 13-летней девочке два вида наркотических средств, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.



По версии следствия, обвиняемый дважды употребил наркотики вместе со школьницей днём и вечером 7 июня 2022 года. Утром 8 июня тело девушки без признаков жизни обнаружила мать. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть несовершеннолетней наступила в результате отравления наркотическим веществом.

Спустя некоторое время после произошедшего калининградец сменил место жительства, уехав в Красноярск. Там его задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из Красноярского края. Силовую поддержку оказал отряд специального назначения «Гром».

Обвиняемый был доставлен в Калининград. «В настоящее время следователями регионального управления СКР собран достаточный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигуранта в содеянном», — отметили в пресс-службе следкома.

Преступление было совершено в квартире на ул. Киевской. Мужчина предложил девочке употребить так называемую «соль» и метадон, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ.

27-летний калининградец, склонивший 16-летнюю девушку к употреблению наркотиков в декабре 2022 года, получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Смерть девушки также наступила в результате отравления наркотическим средством.