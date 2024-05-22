Росморпорт выделяет 30 млн рублей на выпуск молоди сига в Куршский залив

ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика для оказания услуг по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, ущерб которым был нанесён при производстве ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского порта Калининград в 2018 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, в качестве компенсации части причинённого дноуглублением ущерба подрядчик должен выпустить в Куршский залив 375 тыс. мальков сига весом от 1,5 до 10 г. Выпуск должен быть осуществлён в месте, согласованном с Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства и под его контролем.

Начальная стоимость контракта — 30 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 июня. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 10 июня. Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.

Похожую закупку осуществил в марте 2024 года и Калининградский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Контракт стоимостью 64,8 млн рублей на выпуск в Куршский залив 540 тыс. мальков сига был заключён с компанией «Полекс — Аква».

Росморпорт также планирует провести ремонтные дноуглубительные работы на акваториях Калининградского морского порта в 2024 — 2026 годах. На эти цели выделено 660 млн рублей.