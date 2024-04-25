Росморпорт заказывает дноуглубительные работы за 660 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки

Предприятие «Росморпорт» ищет подрядчика для проведения ремонтных дноуглубительных работ на акваториях Калининградского морского порта. Начальная стоимость контракта — порядка 660 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая. Итоги аукциона планируют подвести 22 мая.

Помимо ремонтных дноуглубительных работ на акваториях морского порта Калининград подрядчику также предстоит подготовить проект, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, обустроить строительный городок, демонтировать участки водосбросных труб, отремонтировать водосбросные колодцы, разместить грунт на береговых отвалах. Работы необходимо выполнить в 2024 — 2026 годах. 211,5 млн выделено на текущий год, порядка 220 — на 2025, 228,8 — на 2026. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

Дноуглубительные работы производятся на действующем объекте с односторонним движением судов и ограничением скорости в стеснённых условиях гаваней и канала морского порта, отмечено в техническом задании. Работы необходимо приостанавливать с 20 апреля по 20 июня, а также с 1 октября по 15 ноября в связи с запретами, установленными органами рыбоохраны. Срок нерестового запрета не распространяется на выполнение подготовительных и обеспечивающих мероприятий.

Также Росморпорт ищет подрядчика для строительства перехватывающей стоянки для накатной техники в порту Пионерского за 157 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter