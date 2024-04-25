Росморпорт заказывает дноуглубительные работы за 660 млн рублей

Предприятие «Росморпорт» ищет подрядчика для проведения ремонтных дноуглубительных работ на акваториях Калининградского морского порта. Начальная стоимость контракта — порядка 660 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая. Итоги аукциона планируют подвести 22 мая.

Помимо ремонтных дноуглубительных работ на акваториях морского порта Калининград подрядчику также предстоит подготовить проект, обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов, обустроить строительный городок, демонтировать участки водосбросных труб, отремонтировать водосбросные колодцы, разместить грунт на береговых отвалах. Работы необходимо выполнить в 2024 — 2026 годах. 211,5 млн выделено на текущий год, порядка 220 — на 2025, 228,8 — на 2026. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

Дноуглубительные работы производятся на действующем объекте с односторонним движением судов и ограничением скорости в стеснённых условиях гаваней и канала морского порта, отмечено в техническом задании. Работы необходимо приостанавливать с 20 апреля по 20 июня, а также с 1 октября по 15 ноября в связи с запретами, установленными органами рыбоохраны. Срок нерестового запрета не распространяется на выполнение подготовительных и обеспечивающих мероприятий.

Также Росморпорт ищет подрядчика для строительства перехватывающей стоянки для накатной техники в порту Пионерского за 157 млн рублей.