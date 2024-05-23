ФАС заинтересовалась сотовым оператором МТС из-за повышения цен на связь

ФАС заинтересовалась сотовым оператором МТС из-за повышения цен на связь
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Федеральная антимонопольная служба проверит сотового оператора МТС из-за повышения цен на связь. Ведомство считает увеличение стоимости необоснованным. Об этом сообщает «Коммерсант».

ФАС заинтересовало ценообразование компании в марте и апреле 2024 года. За два месяца оператор повысил плату в среднем на 8%. По мнению антимонопольной службы, рост тарифа не обоснован ростом затрат на обслуживание абонентов. МТС обвинения отрицает.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», — приводит «Коммерсант» позицию компании. Пресс-служба сотового оператора отмечает, что все подтверждения этому компания передала ФАС заранее.

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