ФАС обязала МТС привести тарифы к уровню весны 2024 года

Сотовый оператор МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение, касающееся спора об изменении тарифов на услуги связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет. Об этом пишет ТАСС.

«ПАО „МТС“ и Федеральная антимонопольная служба России урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги подвижной связи в 2024 году и выплат в федеральный бюджет, подписав мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде», — отметили в компании.

В рамках мирового соглашения оператор и ведомство согласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изменения 2024 года.

ФАС признала компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции, пишут «Ведомости». В апреле и мае прошлого года сотовый оператор в среднем на 8% увеличил стоимость услуг сотовой связи. Это коснулось более чем 30 млн абонентов. Как установила служба, повышение не имело экономического обоснования.

До 16 января 2026 года оператор обязан предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых было повышение. В их числе — приведение тарифов к уровню апреля — мая 2024 года, 8%-ный кешбэк в размере от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, от МТС требуется перевести в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.

Компания также должна проинвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населённых пунктах, где проживают менее 1000 человек. Список таких сёл определит Минцифры.

МТС пыталась оспорить решение и предписание, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы. Тогда компания обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения.