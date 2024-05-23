КЖД: с 1 июня на приморском направлении запускаются дополнительные «Ласточки»

Дополнительные электропоезда «Ласточка» начнут курсировать на Светлогорском и Зеленоградском направлениях с 1 июня в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Так, в сообщении Калининград — Светлогорск через Переславское будут курсировать четыре дополнительных пригородных поезда. По рабочим дням назначается электропоезд до станции Светлогорск-1 отправлением с Северного вокзала в 12:37. По выходным и праздничным дням — дополнительный вечерний поезд сообщением Калининград — Светлогорск-2. Время отправления с Южного вокзала — 21:06. В ежедневное обращение назначается пригородный поезд Светлогорск-2 — Калининград-Северный. Время отправления из Светлогорска — 11:14. Еще одна «Ласточка» будет отправляться от станции Светлогорск-2 до Южного вокзала в 22:22.

В направлении Калининград — Светлогорск через Зеленоградск назначаются семь дополнительных поездов. По рабочим дням с Северного вокзала в 9:47 будет отправляться дополнительный поезд в Зеленоградск. По рабочим дням между Зеленоградском и Светлогорском назначаются два поезда. Время отправления со станции Светлогорск-1 — 13:31, из Зеленоградска — 14:37.

Еще пара пригородных поездов начнет курсировать в сообщении Зеленоградск — Пионерский Курорт в ежедневном обращении: отправлением из Пионерского — 16:14, из Зеленоградска — 16:49. В сообщении Калининград — Зеленоградск также назначаются две дополнительные «Ласточки» в ежедневном обращении. Время отправления с Южного вокзала — 21:39, из Зеленоградска — 22:45.

Кроме того, в ежедневное обращение назначаются поезда сообщением Калининград — Зеленоградск, ранее курсировавшие только по выходным и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14, 21:00, из Зеленоградска — 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

В будние дни назначается «Ласточка» № 6944 сообщением Светлогорск — Калининград через Зеленоградск. Время отправления со станции Светлогорск-1 — 14:07. В пути предусмотрены все остановки, кроме о.п. Зеленоградск-2.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать в билетных пригородных кассах, на сайте АО «КППК» www.kppk39.ru, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».