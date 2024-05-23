Автовокзал сообщил о запуске дополнительных рейсов Калининград — Вильнюс

Из Калининграда запустили дополнительные автобусные рейсы в Вильнюс. Об этом сообщается на сайте автовокзала.
Автобус будет выезжать Калининграда по средам в 22.40 часов с прибытием в Вильнюс в четверг в 7.05. Время отправления из Вильнюса — в четверг в 22.40, в Калининград автобус прибудет в пятницу в 5.10. Билеты доступны в кассах автовокзала и на официальном сайте. Стоимость поездки в одну сторону составляет 4 тысячи рублей.Напомним, въезд в Литву через внешнюю границу ЕС россиянам запрещен с сентября 2022 года. Исключения сделаны для водителей большегрузов и дипломатов, а также для тех, кто въезжает по семейным или гуманитарным причинам.