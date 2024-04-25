Власти Литвы на год продлевают ограничения на въезд для россиян и белорусов

Парламентарии Литвы проголосовал за продление для граждан России и Белоруссии ограничений на въезд и пребывание в стране до 2 мая 2025 года. Решение поддержали 109 депутатов из 119-ти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радиостанцию LRT.

Также Сейм утвердил новые ограничения в отношении РФ и Белоруссии из-за СВО, запретив на импорт в Литву российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Список запрещенных к ввозу товаров поручено сформировать правительству.

Как напоминает информагентство, въезд в Литву через внешнюю границу ЕС россиянам запрещен с сентября 2022 года. Исключения сделаны для водителей большегрузов и дипломатов, а также для тех, кто въезжает по семейным или гуманитарным причинам. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость и оформлять электронный статус резидента.