Поликлиника онкоцентра в Родниках начала работу в тестовом режиме

Поликлиника онкоцентра в Родниках начала работу в тестовом режиме
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Поликлиника онкоцентра, расположенного в посёлке Родники Гурьевского округа, начала работу в тестовом режиме 20 мая. Как сообщил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, за три дня в учреждении приняли 49 пациентов.

«Неполный формат работы связан с тем, что в настоящее время процедура лицензирования некоторых видов медицинской деятельности в поликлинике пока еще продолжается. Приём в поликлинике ведут три врача-онколога, врач УЗ-диагностики и врач-эндоскопист, три медицинских сестры», — написал Лысков.

В настоящее время специалисты онкоцентра и инженеры компаний-производителей оборудования отлаживают протоколы проведения исследований на «тяжёлом» оборудовании — КТ и МРТ, добавил Дмитрий Лысков.

Власти обещают, что постепенно будут расширяться и кадровый состав учреждения, и объём обследований. Полномасштабный переезд в центр онкологической поликлиники, которая сегодня располагается в диагностической поликлинике Областной клинической больницы, планируется до конца июня.

В онкоцентре установлено 28 единиц «тяжелого» оборудования, в том числе для проведения обследований профильных амбулаторных пациентов, включая аппараты МРТ и КТ, маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопические системы и многое другое.

На завершение строительства и дооснащение онкоцентра региональное правительство выделило дополнительные 1,668 млрд рублей. Допфинансирование связано с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. Ранее цена контракта составляла 4,6 млрд. рублей.

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