Правительство выделяет 1,668 млрд на завершение строительства онкоцентра

Правительство Калининградской области выделяет дополнительные 1,668 млрд рублей на завершение строительства и дооснащение онкологического центра в пос. Родники. Соответствующие поправки в бюджет на текущий год представил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона.



По его словам, ранее из резервного фонда правительства было выделено 34 млн рублей, поскольку срочно потребовалось докупить оборудования.

Также в рамках расходов на медицину предлагается выделить 7 млн рублей на доплаты медикам скорой помощи и другим, 26 млн рублей на автоматизацию 119 фельдшерско-акушерских пунктов. около 200 млн рублей предусмотрено Калининградской областной клинической больнице — 160 млн рублей на приобретение оборудования, 40 млн рублей — на ремонт компьютерного томографа.