Правительство выделяет 1,668 млрд на завершение строительства онкоцентра

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Правительство Калининградской области выделяет дополнительные 1,668 млрд рублей на завершение строительства и дооснащение онкологического центра в пос. Родники. Соответствующие поправки в бюджет на текущий год представил министр финансов региона Виктор Порембский на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона.

По его словам, ранее из резервного фонда правительства было выделено 34 млн рублей, поскольку срочно потребовалось докупить оборудования.

Также в рамках расходов на медицину предлагается выделить 7 млн рублей на доплаты медикам скорой помощи и другим, 26 млн рублей на автоматизацию 119 фельдшерско-акушерских пунктов. около 200 млн рублей предусмотрено Калининградской областной клинической больнице — 160 млн рублей на приобретение оборудования, 40 млн рублей — на ремонт компьютерного томографа.

Строительство онкологического центра началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. В январе 2024 года власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию объекта. Экс-губернатор Антон Алиханов заверял, что первых пациентов онкологический центр примет в апреле, затем срок был перенесен на лето. В начале апреля экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится в «максимум в мае».




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