Более 6 тысяч боеприпасов времен ВОВ взорвали в пятницу на полигоне «Хмелевка»

Саперы Балтфлота обезвредили в пятницу, 24 мая, более 6 тысяч артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«Подавляющее большинство из них — боеприпасы, поднятые водолазами МЧС Россиис затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины. Взрывоопасные предметы были утилизированы на полигоне Балтийского флота „Хмелевка“ методом подрыва с помощью тротиловых шашек», — уточняется в сообщении Балтфлота.

С начала года сапёрами Балтфлота было утилизировано уже свыше 22000 подобных находок, добавили в ведомстве.