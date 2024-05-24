Более 6 тысяч боеприпасов времен ВОВ взорвали в пятницу на полигоне «Хмелевка»

Все новости по теме: Балтфлот

Саперы Балтфлота обезвредили в пятницу, 24 мая, более 6 тысяч артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«Подавляющее большинство из них — боеприпасы, поднятые водолазами МЧС Россиис затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины. Взрывоопасные предметы были утилизированы на полигоне Балтийского флота „Хмелевка“ методом подрыва с помощью тротиловых шашек», — уточняется в сообщении Балтфлота.

С начала года сапёрами Балтфлота было утилизировано уже свыше 22000 подобных находок, добавили в ведомстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter