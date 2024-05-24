Синоптики прогнозируют локальные ливни и грозы в регионе в ближайшие часы

На территории региона «начинается рост локальных гроз». Погода может резко измениться уже в ближайшие часы. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Заработала» термическая конвекция: у южных границ области уже сформировались грозовые ячейки, над областью также идёт развитие кучевой облачности: в ближайшие часы можно ожидать локальных ливней и гроз в регионе», — говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают на территории региона «потрясающие температурные контрасты — более 13°С на расстоянии 100 км». «На большей части региона воздух уже прогрелся выше +25°С — в Калининграде до +26,5°С, в Черняховске до +28°С. Тем временем в Балтийске по состоянию на 13:00 всего +14,8°С: северный поток приносит с моря холодный воздух и туман, „набегающий“ волнами на побережье за счет охлаждения воздуха до точки росы», — сообщили в паблике.