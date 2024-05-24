ВОЗ назвал общее количество умерших от коронавируса в 2020-2021 годах

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В 2020-2021 годах от COVID-19 в мире погибло почти 13 миллионов человек — 4,1 млн и 8,8 млн соответственно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2020 году коронавирус занял третье место среди самых распространенных причин смерти, в 2021-м — второе. При этом из-за COVID-19 за два года показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился на 1,8 года и составил 71,4 года, опустившись до уровня 2012 года. В 2021-м «глобальная ожидаемая продолжительность здоровой жизни» снизилась на 1,5 года и составила 61,9 года.

«Всего за два года пандемия COVID-19 свела на нет десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни», — отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.


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